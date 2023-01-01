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Сеть диагностических центров
+7-86164-7-41-67
+7-86164-7-41-67
Основной
+7-918-217-10-57
Дополнительный
+7-989-81-58-223
Дополнительный
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E-mail
kanevskaya@tomograd.ru
Адрес
улица Ленина, дом 67
Режим работы
Пн. – Вс.: c 8:00 - 20:00
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Каневская
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Лицензии
Вопросы и ответы
Услуги
Цены
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Новости
Контакты
Галерея
Каневская
+7-86164-7-41-67
+7-86164-7-41-67
Основной
+7-918-217-10-57
Дополнительный
+7-989-81-58-223
Дополнительный
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E-mail
kanevskaya@tomograd.ru
Адрес
улица Ленина, дом 67
Режим работы
Пн. – Вс.: c 8:00 - 20:00
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Компания
О компании
Сотрудники
Отзывы
Вакансии
Реквизиты
Лицензии
Вопросы и ответы
Услуги
Цены
Акции
Новости
Контакты
Галерея
"/>
Каневская
+7-86164-7-41-67
Основной
+7-918-217-10-57
Дополнительный
+7-989-81-58-223
Дополнительный
Заказать звонок
E-mail
kanevskaya@tomograd.ru
Адрес
улица Ленина, дом 67
Режим работы
Пн. – Вс.: c 8:00 - 20:00
Задать вопрос
Телефоны
+7-86164-7-41-67
Основной
+7-918-217-10-57
Дополнительный
+7-989-81-58-223
Дополнительный
Заказать звонок
Компания
Компания
О компании
Сотрудники
Отзывы
Вакансии
Реквизиты
Лицензии
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Каневская
Города
Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха
Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская
Каневская
Староминская
Курганинск
Армавир
Темрюк
Тимашевск
+7-86164-7-41-67
Основной
Телефоны
+7-86164-7-41-67
Основной
+7-918-217-10-57
Дополнительный
+7-989-81-58-223
Дополнительный
Заказать звонок
улица Ленина, дом 67
kanevskaya@tomograd.ru
Пн. – Вс.: c 8:00 - 20:00
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